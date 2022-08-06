محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية من أبناء الإقليم: طلابنا في المقدمة

هنأ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2021-2022 من أبناء الإقليم، وهما الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل لحصولها على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات بالعبور، والطالب يوسف محمد السيد أبو سريع أبن قرية كفر منصور مركز طوخ لحصوله على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمي علوم.

رسالة تقدير لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 أبناء القليوبية

ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأوائل المحافظة في نتيجة الثانوية العامة 2022 للطالب يوسف محمود السيد أبو سريع نور «ابن مركز طوخ» والحاصل على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمي علوم بمجموع 399 درجة، والطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالعبور لحصولهما على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية بمجموع 380 درجة، كما هنأ جميع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم.

الدعم الكامل للمتفوقين في نتيجة الثانوية 2022 القليوبية

وأعلن محافظ القليوبية ، تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات، فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أنه سيكرم الطلاب الأوائل بمختلف الشهادات بديوان عام المحافظة نظراً لتفوقهم الدراسي معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات ومنها مركزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلبة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة القليوبية، حصول طالبين على مراكز متقدمة بالشعبة علمي علوم وأدبي.