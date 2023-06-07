محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية.. تبدأ الاثنين

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا، لمتابعة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 / 2023، والتي تبدأ الاثنين 12 يونيو وتنتهي 15 يوليو القادم.

الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وجه محافظ القليوبية بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

مسارات وخطوط سير سيارات نقل أسئلة الثانوية العامة

وأكد أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

وأضاف أنه جرى تجهيز الأماكن المستخدمة مثل الاستراحات، وتوفير كل وسائل الإعاشة والإقامة بها، موضحا أنه طبقا لذلك يجرى توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ، مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ومن جهة أخرى، أوضحت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 48886 طالب وطالبة ويؤدون امتحاناتهم بعدد 12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات، وتوفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.