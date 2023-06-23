موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر.. هل يواصل الأحمر انتصاراته؟

بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة أمس في الدوري المصري الممتاز، ينتظر جمهور المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي المقبلة، لكي يواصل فريقهم الكروي الأول تحقيق الانتصارات على المستوى المحلي بعد الأفريقي، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ عدة أيام.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر 2023.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر ستكون أمام فريق منتخب السويس، في مباراة دور الـ32 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر يونيو، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة

تذاع مباريات كأس مصر 2023 عبر قنوات أون تايم سبورتس، ويأتي ترددها كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

يذكر أنّ فوز الأهلي أمس، جعل الأحمر يعود إلى صدارة الدوري المصري الممتاز بـ65 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه بيراميدز، في المقابل تأكد هبوط حرس الحدود إلى آخر ترتيب الدوري في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة فقط.