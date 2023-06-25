إصابة شخصين في تصادم ملاكي مع توكتوك بفاقوس في الشرقية

أصيب شخصين جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك في فاقوس أمام كفر العدوي بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم فيما تحرر المحضرالقانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبالها شخصين مصابين جراء تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية لها

الإسعاف تنقل المصابين

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد مرفقين إسعاف إلى موقع الحادث أمام كفر العدوي بمركز فاقوس لنقل المصابين وبالفعل تم نقلهما الى مستشفى فاقوس المركزي وتم الاطمئنان عليهم.

محضرا بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

رفع أثار الحادث

كانت الجهات الأمنية المعنية في مركز شرطة فاقوس رفعت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.