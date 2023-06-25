«مياه الشرقية» تنظم برنامجا تدريبيا لخدمة ذوي الهمم ضمن «حياة كريمة»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، دورات تدريبية بعنوان «تعلم لغة الإشارة»، التي تستهدف العاملين بمجال الصرف الصناعي في الشركة والأفرع، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وكشف المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن أنّ البرنامج بداية لبرامج تدريبية تم وضعها للعاملين بالشركة في جميع المجالات المرتبطة بالتعامل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، حيث أصبح المتدربون قادرين على التواصل مع الصم والبكم سمعيا، ومعرفة أساليب التواصل المختلفة معهم، وحل المشكلات التي تواجه الأصم لفهم الخدمات والتيسيرات المقدمة من الشركة لذوي الهمم.

وأشار أبو حلاوة، إلى أنّ مثل هذه الدورات تستهدف رفع المستوى التدريبي للعاملين في الشركة، لاكتساب المهارة للتعامل مع فئات المجتمع المختلفة، لافتا إلى أنّ الشركة تدعم كل ما من شأنه النهوض بمهارات العاملين.

تقديم أفضل خدمة لذوي الهمم من أبناء الوطن

وأكد أبو حلاوة، أنّ الدورات تأتي ضمن خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم وتحت مظلة مبادرة حياه كريمة، ولتقديم أفضل خدمة لذوي الهمم من أبناء الوطن والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لها.

رفع مستوى الأداء المؤسسي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأوضح رئيس الشركة، أهمية الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب للعنصر البشري في الشركة، وتطوير الكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع الإدارات، التي ترفع مستوى الأداء المؤسسي، وتقدّم أفضل الخدمات للمواطنين في مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي.