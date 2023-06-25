حملات توعية لترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي بالجيزة

وجه المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتكثيف حملات التوعية المائية بمختلف مناطق محافظة الجيزة، مع قرب عيد الأضحى المبارك.

توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

وأشار رئيس شركة مياه الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أن حملات التوعية تستهدف مختلف الأعمار السنية بضرورة ترشيد الاستهلاك، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على استدامة الخدمات، وضمان وصول المياه بكميات كافية لكافة المواطنين، وعدم انسداد شبكات الصرف الصحي بصفة مستمرة.

المناطق المستهدفة بتكثيف حملات التوعية

وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية يستهدف تنفيذ حملاته بمناطق كرداسة وإمبابة والوراق والهرم وفيصل والبدرشين والصف وأسواق الطالبية والوفاء والأمل والتعاون.

وأكد رئيس «مياه الجيزة» أن الحملات تتضمن توزيع مطبوعات لحث المواطنين على عدم الإسراف في المياه أثناء تنظيف الأضاحي، وضرورة تجميع المخلفات وإلقاءها بعيدا عن شبكات الصرف الصحي.

صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أهمها مراجعة الصيانة والتشغيل بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتكثيف تطهير شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على جاهزية طوارئ مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل حملات التوعية المائية، والتأكيد على جاهزية الخط الساخن بالشركة 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.