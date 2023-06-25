أسعار الأضاحي في الأسواق اليوم.. «ضأن وبقري وجاموسي»

قبل نحو 72 ساعة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد سعر كيلو اللحم القائم من أسعار الأضاحي اليوم، اختلافا وتباينا بين سوق وآخر، وفق حركة البيع والشراء ومدى الإقبال على عمليات الشراء، حسب ما أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الأضاحي اليوم

وقال أبو صدام، إنّ أسعار العجول من الأضاحي بين بقري وجاموس تتراوح بين 55 و60 ألف جنيه، وفق سعر كيلو اللحم القائم في كل نوع والوزن الخاصة بالأضحية، موضحا أنّ سعر كيلو القائم في اللحم الجاموسي، يبدأ بـ125 جنيهًا، واللحم البقري زيادة 10 جنيهات بقيمة 135 جنيها، في حين أنّ سعر كيلو اللحم القائم من الخراف 150 جنيها، وهي الأعلى سعرا بين الأضاحي، ويتراوح سعر الخروف الواحد بين 6 و8 آلاف جنيه، وفق الوزن.

أرقام مديريات الطب البيطري بالقاهرة والجيزة

وفي سياق آخر، خصصت مديرية الطب البيطري بجميع المحافظات، أرقام تليفون لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين من عمليات ذبح الاضاحي في الشوارع خلال أيام العيد، ومنها محافظة القاهرة، حيث خصصت الأرقام «27426993 - 27427053 - 01550987957»، في حين خصصت محافظة الجيزة أرقام «0237808892 -0237808893 –0235843922»، وفاكس المديرية 0235851635.