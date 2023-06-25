الشركة القابضة لمياه الشرب: 3 خطوات للتخلص من مخلفات الأضاحي

قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 3 نصائح للسيدات للتخلص من مخلفات الأضاحي بشكل سليم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المواطنين بأهمية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي وهي كالتالي

كيفية التعامل السليم مع مخلفات الأضاحي في العيد

- اجمع مخلفات الأضاحي في أكياس قوية وسميكة.

- تأكد من ربط الكيس بإحكام واحرص على عدم خروج أي مكونات منها.

- ضع الكيس في الحاويات المخصصة لذلك ولا تضعها على الأرض.

مواجهة كافة أشكال إهدار المياه بالشوارع

وجه العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بمواجهة كافة أشكال إهدار المياه بالشوارع من رش و وصلات خلسة وكذا حالات إلقاء مخلفات الاضاحى في شبكة الصرف الصحى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهالافتا الي أن صور إهدار مياه الشرب المختلفة تؤثر سلبيا على ضخ المياه بشكل طبيعى للمواطنين وخاصة في الأعياد والأيام التى تسبقها لأن الاستهلاك في المنازل يبلغ ذروته مع الطقس شديد الحرارة وخاصة في المناطق المرتفعة والأدوار العليا

حدوث انسدادات بالشبكات وطفح مستمر

أكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن رفع درجة الاستعداد لقصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتامين وصول المياه للمواطنين ومتابعة أي مشكلات او شكاوي تطرأ على شبكات الصرف الصحي نتيجة السلوكيات السلبية للمواطنين في التعامل مع شبكات الصرف الصحي ومنها إلقاء مخلفات الأضاحي والتخلص منها بطرق غير مشروعة الأمر الذي ينجم عنه حدوث انسدادات بالشبكات وطفح مستمر.

زيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي

وأكد المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق حملات توعية استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي لافتا إلى أن الحملة تأتي ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.