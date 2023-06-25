ضبط 600 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية داخل مصنع بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط مصنع غير مرخص، بإحدى قرى مركز طنطا، يقوم بإعادة تدوير عبوات العصائر منتهية الصلاحية، بجانب تزوير علامات تجارية وهمية، بهدف الغش التجاري والتدليس على المواطنين.

حملة تفتيشية موسعة

جاء ذالك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع دكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين شن اليوم حملة برفقه عادل كفافي مدير التجارة الداخلية وياسر مراد مدير إدارة طنطا ومحمد شعبان مدير مركز طنطا، دكتورة ولاء مدير الرقابة التجارية بالغربية ومحمد الشيخ مدير الرقابة.

مصنع غير مرخص

أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع العصائر، وتزوير علامات تجارية وهمية، وإعادة تدوير العصائر منتهية الصلاحية، بتواريخ صلاحية جديدة عليها، وتم ضبط 550000 عبوة معبأه بتواريخ جديدة، و50000 عبوة عصير منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة، وسحب عينات وإعدام هالك المصنع بمعرفة مفتشي الأغذية وإرسال العينات إلى المعامل المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لتقليد العلامات التجارية والاشتباه في صلاحية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.