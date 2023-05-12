ضبط صاحب مصنع يروج لدواء غير مرخص في الإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ولا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ووفقًا لمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تم تأكيد قيام مالك شركة ومصنع للأدوية ومستحضرات التجميل، والمتواجدان في دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لمنتج دوائي غير مرخص وإيهامهم بقدرته على علاج بعض الأمراض.

وأكدت التحريات أنه يدير مصنعا غير مرخصًا ويجري فيه استخدام مواد مجهولة المصدر في التصنيع دون اتخاذ أي اشتراطات طبية للمحافظة على صحة المواطنين، وذلك مقابل أجر مادى كبير وكذا ترويجه لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبمشاركة الجهات المعنية تم استهداف الشركة والمصنع المشار إليهما، وأمكن ضبط المالك وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبالتفتيش في حضوره تم العثور على 15631 عبوة من الأدوية ومستحضرات التجميل «مجهولة المصدر»، و23 من الماكينات والأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع وتعبئة الأدوية العلاجية والتجميلية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع دون فواتير ومجهولة المصدر، وجهاز كمبيوتر محمول يستخدم للترويج والإعلان عن المنتجات الدوائية المصنعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحدة معالجة مركزية تستخدم لمتابعة عمليات بيع وتداول المنتجات مجهولة المصدر، مبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي، و3 كارت فيزا ومحفظة إلكترونية "لتحصيل المقابل المادي.

كما تم أيضا ضبط 6 هواتف محمولة، و4 كروت مدون عليها أرقام الحسابات البنكية.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه مالك الشركة والمصنع وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.