تحركات مهمة من وزارة الري بشأن انقطاع المياه في بورسعيد 

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تحركات مهمة بشأن انقطاع المياه في بورسعيد، في ضوء الرسائل العديدة التي وردت لأجهزة الوزارة، حيث توجَّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري على الفور إلى محافظة بورسعيد لتفقد ترعة بورسعيد، للاطمئنان بشكل مباشر على حالة المناسيب والتصرفات بالترعة.

تفاصيل انقطاع المياه في محافظة بورسعيد

وبشأن انقطاع المياه في محافظة بورسعيد، أضافت الوزارة في بيان لها، أنه تبين وجود مشكلة في إحدى المواسير الأساسية المغذية للمدينة، وجارٍ إصلاحها من قبل الجهات المسؤولة، وهي خارج اختصاصات وزارة الموارد المائية والري، وخلال الزيارة التفقدية تأكد الدكتور سويلم من عدم وجود أي تقصير في مناسيب المياه المطلوبة للمحطة وهو الدور المعني به وزاره الموارد المائية والري.