انقطاع المياه مساء اليوم وإعادة ضخها في عدد من المناطق بوسط الدلتا

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه مساء اليوم في مناطق تابعة للشركة بالقليوبية للقيام بأعمال غسيل لشبكات المياه بالكلور وعودة ضخ المياه إلى حالتها الطبية بمناطق واقعة بنطاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

سبب ومدة انقطاع المياه في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجرا، لافتة إلى أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

عودة ضخ المياه إلى طبيعتها

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عودة ضخ المياه إلى طبيعتها ظهر اليوم، لمدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، بعد الانتهاء من غسيل الشبكات، وكشفت الشركة عن انقطاع المياه مساء اليوم في مناطق بالقليوبية للقيام بأعمال غسيل لشبكات المياه بالكلور وعودة ضخ المياه إلى حالتها الطبيعية في مناطق بالمنوفية.

فتح ملفات للاشتراك بخدمة الصرف الصحي

فيما طالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد قاطني مركز مدينة ساحل سليم ونزلة الملك ونزلة عنان سرعة التوجه إلى مقر خدمة العملاء الكائن بمنطقة ساحل سليم بالاقدام بفتح ملفاتهم والاشتراك بالخدمة وذلك بشارع الجمهورية مع إحضار صورة البطاقة وعقد العقار و آخر فاتورة وذلك لفتح ملفات الاشتراك بخدمة الصرف الصحي لمواطني مركز ساحل سليم

تحقيق الاستفادة المثلى لجميع مواطنين المنطقة

من جانبة قال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية أنه لتوصيل خدمة الصرف الصحي، يجب توفير المستندات وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى لجميع مواطنين المنطقة.