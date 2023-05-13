انقطاع المياه عن 5 مراكز في الفيوم لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر 1000 مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، تقرر قطع المياه لمدة 10ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم غدا الأحد حتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من شهر مايو الجاري 2023.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الفيوم

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة، بانقطاع المياه هي: «مدينة الفيوم بالكامل- مركز الفيوم: هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين- اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب - مجزر العزب - الأعلام - سيلا - العامرية - البسيونية - كفور النيل - الزملوطى -سنوفر- مركز إطسا: مدينة إطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير - الونايسة - المختلطة - منشية ظافر - أبو جندير- مركز ابشواى- العجميين - طبهار - النصارية وتوابعهم، -مركز سنورس: مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم.- مركز يوسف الصديق: النزله - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم».

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع لأعمال الصيانة.