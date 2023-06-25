محافظ القليوبية يدشن مبادرة « 100 يوم صحة» بالقافلة المتنقلة ببنها

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة «100 يوم صحة»، التي بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، عبر القافلة المتنقلة عند مسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالقليوبية و مجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة

وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، التي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، والتوعية الطبية اللازمة للسيدات.

أوجه التعاون لفرق العمل الطبية

ووجه محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديري المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية، والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، وقد وفرت 201 فرقة متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة، و190 فرقة ثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، وأن الحملة مستمرة حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى الحملة تتضمن التوعية الصحية لأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية، كما يتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

خدمات مبادرة فحص الأم والجنين

كما يتم تقديم خدمات مبادرة فحص الأم والجنين وفحص السمع لحديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، والاعتلال الكلوي من خلال وحدات الرعاية الأولية علي مستوى المحافظة، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وفحص الطلاب للكشف عن الإصابة بفيروس سي أثناء فترة الدراسة؛ من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.