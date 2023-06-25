بمناسبة عيد الأضحى.. «الداخلية» تكثف خدماتها المرورية على الطرق السريعة والساحلية

رفعت الإدارة العامة للمرور، درجة الإستعداد القصوى، والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على هذه الطرق، حفاظا على الأرواح والممتلكات، إذ يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، برفع درجة الاستعداد القصوى، تنفيذا للخطط المرورية التي اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية.

جاء ذلك بمناسبة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ونظرا لما تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من كثافة مرورية على الطرق، مع إتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية، للاستمتاع ‏بشواطئها، مُستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين، واختصار زمن الرحلة.

كاميرات المراقبة ورصد لمتابعة الحالة المرورية

وجرى تكثيف الخدمات المرورية بكل الطرق والمحاور، وكذا الطرق الساحلية، من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد، لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها، مع تكثيف الارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة، للتأكد من التزام مرتادي الطرق بالقواعد المرورية.

ولفتت «المرور»، إلى انتشار الخدمات، لبث الطمأنينة في نفوس مرتاديها، وإلزام الجميع بسرعة محددة، ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كل الطرق، لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها، ومنع التكدسات، وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية، للتعامل الفوري، ‏وتسيير الحركة المرورية.

توفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن، يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.