لحجاج بيت الله.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري (فيديو)

قدمت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إرشادات مهمة للحجاج من أجل تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، موضحةً أنهم يجب عليهم الالتزام بالتغذية السليمة والصحية، بحيث يحصلون على 3 وجبات رئيسية و3 أخرى سناكس (خفيفة).

الوجبات الرئيسية يجب أن تحتوي على مصدر لبروتين

وأضافت شعير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين: «الوجبات الرئيسية يجب أن تحتوي على مصدر لبروتين، في الصباح يتم الحصول على البقوليات لأنها تمنحهم الإحساس بالشبع بالإضافة إلى الطاقة، وهناك الحمص المدمس والفول المدمس».

وتابعت: «مَن يعانون مشكلات في القولون يُنصح بأن يتناولوا الجبن البيضاء وملعقة من زبدة الفول السوداني، ولا يجب على الحجاج اصطحاب الأكل المصري لأن الأكل لا يجب أن يبقى بعيدًا عن الثلاجة لأكثر من ساعتين حتى لا يفسد، ويمكن الحصول على موز أو تمر أو عصير أو مكسرات، كما يمكن تناول بيضة مسلوقة وملعقة عسل النحل».

وأوضحت: «يمكن تناول الخبز البلدي أو التوست البني في وجبة الإفطار، ويجب أن نبتعد عن العيش الفينو والخبز الأبيض، وينصح بتناول الخضروات وثمر الفواكه صباحا، ولا يجب الإكثار من المشروبات التي بها كافيين، ويفضل تناول كوب شاي أو نسكافيه واحد فقط، لأنها مدرة للبول وتجعل الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل، وينصح بعدم الإكثار من العصائر».

اختيار الأكل المسلوق والابتعاد عن المسبكات والمقليات

ونصحت الحجاج باختيار الأكل المسلوق والابتعاد عن المسبكات والمقليات، كما يجب الحرص على تناول المياه بانتظام، بحيث يتم قسمة وزن الجسم على 8، فلو أن شخصا وزنه 80 كجم، فإنه سيكون في حاجة إلى 10 كوب مياه في اليوم على الأقل، كما يجب قياس نسبة السكر في الدم لمرضى السكري 3 مرات على الأقل.