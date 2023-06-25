أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة.. الحجاج يستعدون لـ«يوم التروية»

يوافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، غدا، وهو أحد الأيام العشر لشهر ذي الحجة التي لها فضل كبير في الشريعة الإسلامية، وفي ذلك اليوم يريد الحجاج أن يعرفوا ما هي أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، حتى يتموها على أكمل وجه.

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة.. يوم التروية

دار الإفتاء المصرية، ذكرت عبر موقعها الرسمي، أنّ أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة للحجاج محددة، فهو اليوم الذي تبدأ منه أعمال الحج، ويطلق عليه اسم يوم التروية.

الذهاب إلى منى

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنّ الحاج المُفْرِد والقارن، يذهب في ضحى هذا اليوم إلى منى، كما يذهب المُتَمَتِّع كذلك إلى منى، ولكن بعد أن يحرم، لكونه قد تحلل من إحرامه بعد أداء العمرة.

استحباب الغسل

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّه من المستحب للحاج في هذا اليوم أن يغتسل، ثم يلبس بعد ذلك ملابس إحرامه، وإن كان ممتعا، فليحرم كما ذكر سابقا، وعلى الحاج في ذلك اليوم أن يكثر من التلبية، بحسب دار الإفتاء.

الصلاة في منى

واستطردت دار الإفتاء في توضيح أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، أنّ الحاج في هذا اليوم، يصلى في منى الصلوات الخمس، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، مشيرة إلى أنّه يمكن للحاج أن يقصر في الصلوات الرباعية منها، ولكن يكون إقصار فقط دون جمع للصلوات.

حكم المبيت في منى

أما عن حكم الذهاب إلى منى والمبيت فيها في هذا اليوم، فأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّه يسن للحاج أن يذهب إلى منى ويبيت فيها في ذلك اليوم، لما لذلك اليوم من فضل كبير وأجر عظيم يمكن أن يتحصل عليه المسلم.