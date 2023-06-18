بايدن يستقطب العمال في انتخابات الرئاسة الأمريكية: جئت بخطة إنقاذ اقتصادي

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية 2024، من ولاية بنسلفانيا، حيث وصف نفسه بـ«الرئيس الأكثر دعما للنقابات العمالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية»، مؤكدا أن الطبقة الوسطى هي التي بنت أمريكا.

بايدن: لقد وفرت وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حصيلة ولايته الأولى، قائلا «لقد وفرنا وظائف أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وجئت للمنصب بخطة إنقاذ اقتصادي»، موضحا أن التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة منذ فترة، بدا يأخذ منحا تنازليا الآن، كما أنه مستمر في الانخفاض وبات نصف ما كان عليه قبل عام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن ترشحه لولاية ثانية، في أبريل الماضي، مشيرا إلى استثمار إدارته في البنية التحتية وخلق فرص العمل، حيث أكد أن مشروعه للاستثمار في البنى التحتية سيخلق مئات الآلاف من الوظائف.

بايدن: انظروا إلى الطرق والجسور والمطارات في البلاد

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مطولا عن حزمة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار، والتي تم تمريرها بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، وقال «في غضون 10 سنوات، سينظر الأمريكيون حولهم ويقولون، يا إلهي، انظر إلى ما فعلناه، انظروا إلى الطرق والجسور والمطارات في البلاد».

بايدن كشف في سياق مداخلته أن إدارته أطلقت 32 ألف مشروع بنية تحتية في جميع أنحاء البلاد.

الرئيس الأمريكي: سأدعم النقابات في الولايات المتحدة

واختار بايدن تنظيم أول تجمع سياسي له لإعادة انتخابه في 2024 بمشاركة النقابات في فيلادلفيا، بهدف دعم جزء رئيسي من ائتلافه السياسي وتعزيز الدعم بين الناخبين من الطبقة العاملة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي للحاضرين البالغ عددهم حوالي 2000 شخص: «لقد أخبرتكم عندما ترشحت لمنصب الرئيس، سأدعمكم، وأنا أفعل ذلك، كما أن دعم النقابات المبكر سيحدث اختلافا كبيرا في الانتخابات الأمريكية».