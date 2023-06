نشرة دولية: صواعق رعدية تضرب اليمن.. وخطوة جديدة للجمهوريين ضد بايدن

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا متنوعة ما بين أمنية وسياسية، مأبرزها عدة صواعق رعدية ضربت اليمن، فيما سقط عدة ضحايا ما بين قتلى وجرحي جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منازل المدنيين في سوريا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قام الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، بأول خطوة حذرة، في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس جو بايدن وهو ما يطالب به أعضاء مؤيدون لرئيس الإدارة السابق دونالد ترامب.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، على النحو التالي:

اليمن

لقي 4 أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب آخر، على إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي المحويت وحجة شمال غربي اليمن.

سوريا

لقي 3 أشخاص «امرأة وطفلان اثنين»، وأصيب شخص رابع بجروح خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منازل المدنيين في مدينة سلحب شمال غرب محافظة حماة وسط سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان عناصر المجموعات الإرهابية في مقدمتهم «جبهة النصرة» في إدلب، خلال الساعات الـ 48 الماضية، باستهداف عدد من القرى والبلدات في «سهل الغاب» بموجات من هجمات المسيرات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واندلاع حرائق في الأراضي الزراعية.

وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا في يونيو الجاري، بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وفقا لما اعلنه مركز المصالحة الروسي.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، العميد أوليج جورينوف، إن 47 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية في يونيو الجاري، من بينها 24 فقط في الأسبوع الماضي، مضيفا إن المركز رصد خلال الساعات الـ24 الماضية، 18 انتهاكا يتعلق بطائرات مسيرة ومقاتلات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة «واشنطن».

وأشار جورينوف، إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات تفادي التصادم والمذكرة الثنائية للسلامة الجوية في سوريا من قبل التحالف الدولي ضد نظيم «داعش» الإرهابي بقيادة«واشنطن»، وأضاف المسؤول الروسي، أن الانتهاكات منهجية.

الأردن

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، نفذت السلطات الأمنية، حملة أمنية خاصة ضد تجار المخدرات في البادية الشمالية، وقالت مديرية الأمن العام، إلى مداهمة عناصر الشرطة 26 موقعا مختلفا، مشيرة في بيان، إلى إلقاء القبض على 11 شخصا من المطلوبين وتجار ومروجي المخدرات.

وعثرت القوات الأمنية الأردنية، على107 كفوف حشيش و3 أسلحة نارية، و 1000 حبة مخدرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب 5 فلسطينيين بهجوم للمستوطنين بحماية قوات إسرائيلية، على بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار، شن المستوطنون 242 اعتداء خلال أسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتصدى فلسطينيون، لهجوم مستوطنين على منازل في أطراف قرية سنجل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع هجمات أخرى شملت عددا من القرى، وفقا لما اعلنته مصادر فلسطينية محلية

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا الخميس قرية جالود جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في عدد من القرى من بينها حوارة.ومساء أمس الخميس، صد أهالي بلدة ترمسعيا قرب رام الله، هجوم جديد للمستوطنين

بدووره، رأى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السؤال بشأن عدم زيارته للولايات المتحدة يجب طرحه على الرئيس الأمريكي جو بايدن.مؤكدا في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن ذلك لم يمنع الاتصال الوثيق والتعاون بين الجانبين.

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية «باريس»، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الخميس، خلال لقاء مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش انعقاد قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، إن وصفات الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلاده غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن.

ودعا سعيد، جورجيفا، إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا.

وفي المغرب، ترأس ولي العهد الأمير الحسن بن محمد، بالزي العسكري، حفل تخرج الفوجين 23 للسلك العالي للدفاع و57 لسلك الأركان بعد تعليمات العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج الـ23 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ57 لسلك الأركان



HRH Crown Prince Moulay El Hassan Chairs in Kenitra Graduation Ceremony of 23rd Group of Higher Defense Course, 57th Group of Staff Course pic.twitter.com/CzaxO85g7Q