«القاهرة الإخبارية»: خدمات طبية لـ76 ألف حاج في مستشفيات مكة والمدينة

تلقى أكثر من 76 ألف حاج، خدمات طبية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية موسم الحج وحتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنّ عدد الحجاج الذين تلقوا خدمات علاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصل إلى 76635 منذ اليوم الأول شهر ذي القعدة وحتى أمس السبت، وذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

واستفاد الحجاج من خدمات علاجية احترافية وعالية الجودة مقدمة من مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك 23 عملية قلب مفتوح و162 قسطرة قلبية و385 عملية غسيل كلى و38 إجراء تنظيريا، وتم إدخال 1590 حاجا ومحتاجا إلى المستشفى، وتم تسجيل حالتين، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الصحة الافتراضية إلى 836، لذلك شملت بعض الخدمات أيضًا صحة الأمومة والصحة الافتراضية.

وجهزت المملكة العربية السعودية 32 مستشفى بدعم 140 مركزًا صحيًا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين.