سلطان عمان يصدر مرسوما بالتصديق على اتفاقية مع مصر لإزالة الازدواج الضريبي

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، مرسوما بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي بلاده وجمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

تصديق على اتفاقية القاهرة

وأشار المرسوم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية إلى أن التصديق على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في الـ 22 من مايو الماضي، جاء بعد العرض على مجلس الشورى العماني.

إزالة الإزدواج الضريبي

وكانت مصر وسلطنة عمان قد وقعتا في الـ 22 من مايو الماضي، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي عُقد حينئذ في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر.

ممثلو مصر وعمان

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية.