احتفالية بـ«آداب طنطا» لمناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام

شهدت كلية الآداب جامعة طنطا،ا ليوم احتفالية لمناقشة مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لقسم الإعلام شعبة الصحافة والعلاقات العامة والإذاعة والإعلام والتليفزيون للعام الدراسي 2023، تحت رعاية الدكتور محمود زكب رئيس جامعة طنطا.

ربط التعليم بقضايا المجتمع

قال الدكتور محمود زكي إن الهدف من مشروعات التخرج هو ربط التعليم الأكاديمي بقضايا المجتمع وتدريب طلاب السنوات النهائية علي التعامل مع المجتمع وقضاياه، وتعريف طلاب الجامعة بإنجازات الدولة المصرية، وتدريب طلاب السنوات النهائية علي التعامل مع المجتمع وقضاياه، وتعريف طلاب الجامعة بإنجازات الدولة المصرية.

أشاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة في كلمته خلال افتتاح عرض المشروعات بالدور الذي تقوم به كلية الآداب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ورسالتها، مضيفا أن الكلية تقدم نموذجاً يحتذى به في الإعلام وإعداد كوادر إعلامية وصحفية متميزة ستغزو وسائل الإعلام.

14مشروعا

أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية أن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة فى المجتمع المصري وقضايا قومية تهم الشأن الداخلي، موضحاً أن تلك المشروعات تمت معالجتها بقدر كبير جدا من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية وكانت النتيجة مثمرة جعلتنا نفخر بخريجي القسم الذى تم إعداده بالفعل للمنافسة بسوق العمل.

وأوضح ممدوح المصري أن مشروعات تخرج القسم بلغ عددها 14 مشروعا تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ورؤية مصر 2030، ومشروع تحيا مصر الذي يروج للسياحة في مصر.