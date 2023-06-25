رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

احتفالية بـ«آداب طنطا» لمناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
06:26 م | الأحد 25 يونيو 2023
احتفالية كلية الآداب بجامعة طنطا

احتفالية كلية الآداب بجامعة طنطا

شهدت كلية الآداب جامعة طنطا،ا ليوم احتفالية لمناقشة مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لقسم الإعلام شعبة الصحافة والعلاقات العامة والإذاعة والإعلام والتليفزيون للعام الدراسي 2023، تحت رعاية الدكتور محمود زكب رئيس جامعة طنطا.

ربط التعليم بقضايا المجتمع 

قال الدكتور محمود زكي إن الهدف من مشروعات التخرج هو ربط التعليم الأكاديمي بقضايا المجتمع وتدريب طلاب السنوات النهائية علي التعامل مع المجتمع وقضاياه، وتعريف طلاب الجامعة بإنجازات الدولة المصرية، وتدريب طلاب السنوات النهائية علي التعامل مع المجتمع وقضاياه، وتعريف طلاب الجامعة بإنجازات الدولة المصرية.

أشاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة في كلمته خلال افتتاح عرض المشروعات بالدور الذي تقوم به كلية الآداب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ورسالتها، مضيفا أن الكلية تقدم نموذجاً يحتذى به في الإعلام وإعداد كوادر إعلامية وصحفية متميزة ستغزو وسائل الإعلام.

14مشروعا

أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية أن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة فى المجتمع المصري وقضايا قومية تهم الشأن الداخلي، موضحاً أن تلك المشروعات تمت معالجتها بقدر كبير جدا من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية وكانت النتيجة مثمرة جعلتنا نفخر بخريجي القسم الذى تم إعداده بالفعل للمنافسة بسوق العمل.

وأوضح ممدوح المصري أن مشروعات تخرج القسم بلغ عددها 14 مشروعا تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ورؤية مصر 2030، ومشروع تحيا مصر الذي يروج للسياحة في مصر.

اقرأ المزيد:

السابع محليا.. جامعة طنطا تتقدم 46 مركزا عالميا في تصنيف «ليدن» الهولندي

تقديم الرعاية الطبية لـ2101 حالة بقوافل جامعة طنطا في الغربية

جامعة طنطا: تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

جامعة طنطا تنظم دورات للمواطنين في أساسيات التحول الرقمي

 أحمد المسلماني: جامعة طنطا شاركت «حياة كريمة» بـ 700 قافلة خلال عامين

ممر شرفي لمدرس بكلية التربية النوعية في جامعة طنطا.. أخ وصديق ومعلم
بقلم عاصم هشام ورفيق محمد ناصف