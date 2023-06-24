حملات تموينية موسعة على أسواق دمياط استعدادا لعيد الأضحى

شن تموين دمياط عدة حملات تموينية موسعة بنطاق أرياف مركز فارسكور وكفر سعد على محطات البنزين وجرى ضبط 3 محطات يوجد بها عجز بطرمبات بنزين 80 و92 يتراوح ما بين 1,25 جنيه إلى 2,75جنيه لكل صفيحة بنزين.

قال علي الغزاوي وكيل مديرية التموين بدمياط لـ«الوطن»، إنه جاري عرض المخالفين على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة، كما جرى ضبط 6 مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 19 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد 36 محضرًا أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية ولإخفاء مخازن ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وكذلك للبيع بأزيد عن السعر الرسمي لعلب السجائر.

كما تم إجراء مطابقة وجرد لمخزون السلع الأساسية بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة للوقوف على توافرها وسلامتها من حيث المواصفات والصلاحية

تعليمات محافظ دمياط لضبط السوق

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتدليس والمغالاة في الأسعار