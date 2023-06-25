بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول للرهبان الفرنسيسكان، بالحضرة، بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب عيد نظمي الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والشماس جواو، كما منح غبطته أيضًا درجة القارئ لبعض شمامسة الرعية.

كلمة بطريرك الأقباط الكاثوليك

وفي كلمة العظة، خاطب الأب البطريرك المحتفى بهم، قائلًا: كل منا يأخذ درجة ما، فهو يأخذها، من أجل خدمة الله، لأنهم المحرك الأساسي لإيمانهم المسيحي، وانتهى الاحتفال بالتقاط الصور الختامية، بالإضافة إلى استلام الهدايا التذكارية.

الأنبا إبراهيم إسحق يترأس ذكرى الأربعين للأنبا كيرلس وليم

وفي وقت سابق، ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة العديد من الآباء المطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الإيبارشية، وفي كلمة العظة، تحدث صاحب الغبطة حول "صفات الراعي الصالح"، مؤكدًا أن الراعي الصالح، هو الذي يقود، ويرشد، ويعلم، ويحامي عن خرافه، مثلما فعل الأنبا كيرلس وليم.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الشكر لجميع الحاضرين، وعلى رأسهم غبطة البطريرك، والآباء المطارنة.

وعقب الذبيحة الإلهية، حرص بطريرك الأقباط الكاثوليك، رفقة أعضاء السينودس المقدس، على زيارة المدفن الخاص بنيافة الأنبا كيرلس، مقدمين جميعًا التعازي إلى أسرة مثلث الرحمات.