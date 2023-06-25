مستوى امتحان الجغرافيا اليوم.. اعرف رأي طلاب الشعبة الأدبية

رصدت «الوطن» مستوى امتحان الجغرافيا اليوم، لطلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، والذي عُقد ورقياً بنسبة 85% لأسئلة الاختيار من متعدد و15% للأسئلة المقالية، في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وفق ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان.

تفاصيل مستوى امتحان الجغرافيا اليوم

وعن مستوى امتحان الجغرافيا اليوم، أكد عدد من الطلاب الذين أدوا الامتحان لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجاءت الأسئلة متنوعة، واشتمل على أسئلة موضوعية ومقالية، وكلها في مستوى الطالب المتوسط واصفين الامتحان بالـ«سهل».

كما أكد الطلاب أن الوقت المخصص للإجابة على امتحان الجغرافيا اليوم، جاءت متناسباً لعدد الأسئلة سواء المقالية أو أسئلة الاختيار من متعدد، موضحين أن الامتحان به فقط بعض الأسئلة البسيطة التي تحتاج إلى تركيز لأنها تقيس مستويات عليا من التفكير.

تقرير غرفة العمليات بشأن امتحان الجغرافيا

أنا عن تقرير غرفة العمليات بشأن امتحان الجغرافيا اليوم، أكد أن طلاب الشعبة الأدبية أدوا الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى 257449 ألف طالب و طالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وإطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين غش في امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى الغربية وبنى سويف باستخدام الهاتف المحمول، وتم عمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.