البحيرة ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. 16 توجيها

اجتمع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بمختلف القطاعات لمناقشة كافة الاستعدادات بمديرية الصحة بالبحيرة لأي أمور طارئة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المديرية وجميع المستشفيات والوحدات الصحية، إذ وجه بتنفيذ 16 توجيها لمختلف الإدارات.

خطة صحة البحيرة لعيد الأضحى

وكلف خلال الاجتماع مديري الإدارات الفنية المعنية كلٌ فيما يخص عمله، مؤكدا على مدير عام العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بمتابعة خطة الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على :-

-رفع درجة الاستعداد والطوارئ خلال إجازة العيد بجميع المستشفيات التابعة.

- التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة

- التأكيد على المرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة.

وشدد على مديري إدارات الرعاية الحرجة والعنايات المركزة بضرورة :-

-المتابعة الدقيقة فى غرفة الطوارئ، لإنهاء أي قوائم انتظار والتأكد بصفة دائمة وبصورة دقيقة من الانتهاء من كافة قوائم الانتظار.

-التأكد من تواجد كافة التخصصات الطبية والفنيين وفرق التمريض بالاستقبال بالمستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

تكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأولية

ووجه مدير عام الوقائي ومدير الرعاية الأساسية بتكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأولية خلال إجازة العيد بالآتي:-.

- تفعيل الطوارئ بالوحدات الصحية، والتأكد من توافر كافة الطعوم والأمصال في جميع الإدارات والمستشفيات.

- مراقبة دور مكاتب الصحة ومتابعة أعمالها وأن تكون على أهبة الاستعداد لكافة أعمالها.

- متابعة العمل بأماكن فحص المقبلين على الزواج خلال نوباتجية العيد.

-بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والأمصال لجميع المستشفيات.

- وشدد على التأكد من عدم وجود أى نقص لأي أدوية أو مستلزمات.

-متابعة كافة البيانات وإمداد الفرق الإشرافية بكافة المعلومات اللازمة للعمل .

وضع نوباتجيات القيادات بديوان المديرية

فيما أكد الدكتور حمودة الجزار على وضع نوباتجيات القيادات والفرق الإشرافية بديوان المديرية لمتابعة الأعمال خلال فترة العيد، موجها مديري المستشفيات وإدارة التمريض بعمل جداول معلنة للنوباتجيات.

- التنبيه المشدد بتفعيل دور عمل فرق الانتشار السريع بالمستشفيات.

- توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات.

- التنسيق مع كافة نقاط الإسعاف.

التأكد من عدم وجود أي أجهزة معطل

-توفير الأسٍرة بالمستشفيات، والتغطية لسلاسل الإمداد لأي موارد لأي مستشفى خلال الإجازة.

-والتشديد على وجود نوباتجيات بالمخازن على مدار الـ24 ساعة لتلبية أي احتياجات للمستشفيات في جميع الأوقات.