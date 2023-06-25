مستثمر: مشروع المليون ونصف فدان شجعني على تأسيس شركة إنتاج زراعي

واصل برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي سلسلة حلقاته بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، حيث تسلط حلقة اليوم الضوء على حصاد مشروع المليون ونصف المليون فدان طفرة زراعية واستثمارية تسابق الزمن.

الشيخ: أسست شركة للاستثمار الزراعي مع الأقارب وشجعنا مشروع المليون ونصف فدان

وفي ذلك السياق، قال عبد السلام الشيخ، أحد المستثمرين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، إنَّ شركته عالم الأوائل ذات مسؤولية محدودة وتم انشائها ككيان قانوني للتعامل مع مشروع المليون ونصف فدان، موضحاً «رأس مال الشركة باستثمارات الأهل والأقارب من أموال عملنا بدولة الكويت».

مصر دولة زراعية ولديها كل مقومات الإنتاج

وأضاف «الشيخ» خلال استضافته بفقرة ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة الحياة، أنَّ تفكيره في الاستثمار الزراعي لأن مصر دولة زراعية في المقام الأول، قائلاً «لدى البلاد مقومات جيدة لهذا القطاع والإنتاج الزراعي فرصة واعدة في مصر بسبب توفر الأيدي العاملة والمياه وارتفاع خصوبة الأرض».

تابع المستثمر الزراعي، «المشروع يقع بمنطقة امتداد غرب محافظة المنيا بمساحة 1030 فدان نظام المستثمرين، ونظراً لاتضاح خطا ورؤية الدولة في مشروع المليون ونصف فدان والجهة الوحيدة المانحة لعقد صريح.. عقد تخصيص بغرض التملك هي شركة الريف المصري وقتها».

وكشف «الشيخ»، أنَّ رأس مال الشركة وقت التأسيس كان 20 مليون جنيه وهي «تحويشة عمرنا» بل ومقترضين عليها، مقارنة بما يقرب من 65 مليون جنيه تم ضخها في المشروع حتى الآن، وإجمالي مساحة الأرض المستصلحة تجاوزت 800 فدان من أصل الـ 1000 فدان والتي تم استلامها في نوفمبر 2019.