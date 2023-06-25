الفائز بجائزة النيل في العلوم 2022: القطاع الطبي شهد طفرة في عهد السيسي

أكد الدكتور حسن أبو العينين، الأستاذ التفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والفائز بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة 2022، أن اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي والباحثين وتكريمهم يؤكد اهتمامها وعزمها على النهوض بالبحث العلمي، والتنمية في المجالات كافة.

السيرة الذاتية للدكتور حسن أبو العينين

وأضاف «أبو العينين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجائزة حصل عليها نتاج عمل سنوات مكثفة على مجال طب أمراض المسالك البولية، لافتا إلى أنه ترأس طوال فترة عمله منذ تخرجه في كلية الطب عددا من المناصب الأكاديمية والتعليمية والمهنية آخرها مدير مركز الكلى بالمنصورة.

اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الطبي

وتابع: أن الأبحاث التي تجرى على مجال أمراض المسالك البولية أحدثت طفرة كبير في نظم العلاج، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بالقطاع الطبي الذي شهدة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا أيضا بالحملة التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا «100 يوم صحة» لكافة محافظات مصر.