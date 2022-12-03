7 خطوات لـ الوقاية من التهابات المسالك البولية المتكررة عند النساء

التهابات المسالك البولية من الأمراض التي تتعرض لها النساء بكثرة، وتسبب لهن أوجاعا مبرحة وقد يتطور الأمر إلى مضاعفات مزعجة إذا ما تم إهمال العلاج، في هذا التقرير التالي تقدم «الوطن» طرق الوقاية والعلاج.

الدكتور هشام فتحي، رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى المحلة الكبرى، قال لـ «الوطن» إن الفروق التشريحية بين الجنسين تؤدي إلى تعرض النساء لالتهابات المثانة منها في الرجال لأن مجرى البول أقصر في النساء (نحو واحد سنتيمتر) ، في حين يصل في الرجال إلى 25 سنتيمتر، وهو ما يسهل دخول أي ميكروب من الخارج للداخل ويحدث المشكلات الصحية.

أعراض الالتهابات المسالك البولية:

- مغص في منطقة المثانة

- حرقان في البول

- الرغبة في دخول الحمام بكثرة خاصة في الليل

- مع تطور المشكلة حدوث ألم في أي من الجانبين

الفئات الأكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية

وأشار أستاذ المسالك البولية الفئات الأكثر عرضة، المتزوجات أكثر عرضة من الفتيات، وكذلك السيدات اللاتي خضعن لعمليات قيصرية، أو التي تستعمل وسيلة اللولب لمنع الحمل، ومن الممكن نقل الامراض بين الزوجين.

محذرا من إهمال علاج المشكلات الصحية في بدايتها حتى لا تؤدي إلى فشكل كلوي

كيفية الوقاية من التهابات المسالك البولية: