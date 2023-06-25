إنسان آلي وسيارات ذاتية القيادة.. جديد موسم حج 1444 هجرية

عملت المملكة العربية السعودية على توفير وسائل الراحة للحجاج، من خلال إدخال أحدث التقنيات في موسم الحج لعام 1444 هجرية، حيث أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، عن تفعيل التقنيات الحديثة في خدمة شؤون الحرمين الشريفين.

إنسان آلي يستقبل حجاج بيت الله الحرام

وحرص حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على نشر فيديو يظهر إنسان آلي يستقبل زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويشرح تفاصيل لهم عن هذه الفريضة وتعريف أكثر عن الكعبة.

إنسان آلي يقوم بتوزيع المياه على الحجاج

ويقدم الإنسان الآلي شرحاً توضيحياً لمكونات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث توجد بعض القطع القديمة لكسوة الكعبة، وتم الاستعانة أيضاً ببعض الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي، في استقبال الحجاج بالحرم المكي، التي تعمل على التعقيم، وكذلك توزيع مياه زمزم على حجاج بيت الله الحرام.

الاستعانة بسيارات ذاتية القيادة في حج 1444

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأت السعودية إلى الاستعانة بسيارات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم الحج 1444 هجرية، من أجل تيسير وتسهيل انتقال الحجاج، وتقليلا للعنصر البشري للتيسير في بعض الأماكن، وليس في كل الأماكن التي يتواجد فيها الحجاج.