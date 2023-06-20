«الأزهر للفتوى»: أصدرنا دليلا لحجاج بيت الله الحرام لتيسير أداء الفريضة

قال الدكتور أسامة الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المركز أصدر دليلا لحجاج بيت الله، وهو جهد مشكور لعدد من العلماء فى الأزهر الشريف، موضحا أنه جرى الاعتماد على الآراء الصحيحة، التى تيسر على الناس سبل آداء هذه الفريضة العظيمة.

المطارات والموانئ

أضاف أسامة الحديدي خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، أنه تم نشر هذا الدليل مع مجلة الأزهر الشريف منذ عامين، وتم عمل بعض التعديلات عليه، ويتم توزيعه على الحجاج فى المطارات والموانئ ومتاح على صفحات الأزهر.

الحجاج والمعتمرين

أوضح الحديدي، أنه سيتم إعادة نشره بعد هذه المداخلة، كما ننشر مطوية من ورقة واحدة، تحمل 40 حكما من أحكام الحج «مطوية القول المبين فيما يباح للحجاج والمعتمرين»، لافتا إلى أنه لدينا 3 نسك للحج نسك الإفراد والتمتع والقران.