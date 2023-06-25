باب الكعبة مصنوع من أكبر كتلة ذهبية في العالم.. ما هو المكتوب عليه؟

لا يزال باب الكعبة المشرفة واحداً من أهم الأسرار التاريخية للمسلمين حتى يومنا هذا، وذلك بسبب استخدام طرق فنية في الهيكل الإنشائي للباب، التي تصل لدرجة مرتفعة من المتانة والجودة، فضلاً عن التصميم الزخرفي على جميع أنحائه، وحتى بنائه بطريقة تراعي عوامل الطقس والحرارة الشديدة، وحتى الأمطار، بحسب ما نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية.

تكلفة باب الكعبة المشرفة

ووفق آخر التحديثات التي تمت على باب الكعبة المشرفة، فقد تم تزويد الباب بعارضة من الأسفل لمنع دخول المطر إلى داخل بيت الله الحرام، وتحتوي على قضيب خاص يضغط حرف الباب على العتبة عند الإغلاق.

ويعتبر باب الكعبة نموذجاً رائعاً للفن الإسلامي في الزخرفة والخط العربي، وتكلف الباب الحالي للكعبة نحو 13 مليون ريال، حيث صنع من 300 كيلو جرام من الذهب بدرجة نقاء 99.9%، ويعتبر أكبر كتلة ذهبية في العالم.

استغرق بناء الباب عاماً كاملاً، حيث بدأ صنعه عام 1398 هجرية، بقرار من الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز، وشارك في تصميم الزخارف عدد من الخبراء، وخلال ثلاثة أشهر قدموا الأفكار الأساسية والدراسات الخاصة المعتمدة على طراز فن المعمار الإسلامي في زخرفة الباب، مع المحافظة على الشكل المعهود للباب، ونقش الآيات الكريمة على الذهب، مع إضافة زخارف في الزوايا العلوية تحيط بها الآيات القرآنية المكتوبة.

ما هو المكتوب على باب الكعبة المشرفة؟

كتب في الزاويتين العلويتين من الباب على شكل زخارف متميزة لإبراز شكل قوس يحيط بلفظ الجلالة «الله جل جلاله»، واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات القرآنية الكريمة «ادخلوها بسلام آمنين»، و«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً»، و«كتب ربكم على نفسه الرحمة»، و«وقال ربكم ادعوني أستجب لكم».

كما توجد حشوتان على شكل شمسين مشرقتين في وسطهما كتابة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، على شكل برواز دائري، «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»، والحشوتان اللتان تحت القفل، كتبت في وسطيهما سورة الفاتحة على شكل قرصين بارزين.

وتحت هاتين الحشوتين عبارات تاريخية بخط صغير: «صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سنة 1363 هـ»، وكُتب تحتها: «صنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود سنة 1399 هـ».

أما الجوانب فقد صممت بطريقة فنية ومثبتة حسب التصميم الزخرفي، بعد مراعاة اللوحات الدائرية البارزة، التي تحمل أسماء الله الحسنى، وعددها خمسة عشر:

فوق الباب: يا واسع - يا مانع - يا نافع.

الجانب الأيمن: يا عالم - يا عليم - يا حليم - يا عظيم - يا حكيم - يا رحيم.

الجانب الأيسر: يا غني - يا مغني - يا حميد - يا مجيد - يا سبحان - يا مستعان.

القاعدة الخشبية لباب الكعبة

وعلى القاعدة الخشبية لباب الكعبة المشرفة، تم تثبيت لوحات الذهب الخالص بطريقة النقش والحفر، وهذه القاعدة الخشبية مؤلفة من ثلاثة مستويات، في البروز، منها عملت الزخرفة الإطارية المستمرة، والثانية تحمل الآيات الكريمة.