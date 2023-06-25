«تعليم الجيزة»: 98% نسبة المتقدمين لامتحان الكيمياء بالثانوية العامة اليوم

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، امتحانات الثانوية العامة «الدور الأول» للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023، وبلغ إجمالي المتقدمين اليوم في مادة الكيمياء 36688 طالبا وطالبة بنسبة 98% لشعبة العلوم والرياضيات، وبلغ إجمالي المتقدمين لمادة الجغرافيا 30738 وبنسبة 99%.

200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة

ويأتي ذلك بواقع 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

منع تواجد الهواتف المحمولة

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تحدث، مشددا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

وتستأنف الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدورالأول»، 2 يوليو المقبل، الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين، امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.