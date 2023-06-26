10 إجراءات بخطة استعدادات أسوان لعيد الأضحى المبارك.. منها توفير السلع

اتخذ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدة إجراءات استعداداً لعيد الأضحى المبارك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة بالمحافظة، إذ شدد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل بأفكار خارج الصندوق من جميع الإدرات المعنية إذ دعى إلى تكاتفها لإفادة المواطن وتوفير كافة سبل الاحتفال والدعم بالعيد في مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان منها إدفو وكوم أمبو وأسوان ونصر النوبة ودراو.

استعدادات عيد الأضحى المبارك بأسوان

وتنشر "الوطن" القرارات التي اتخذتها محافظة أسوان استعدادا لعيد الأضحى المبارك ومنها:

- توفير السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية.

- رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة.

- التنسيق بين التموين وحماية المستهلك والصحة والأمن والوحدات المحلية ومتابعة الأسواق.

- المرور الدورى على المخابز ورصد الحالات المخالفة.

- رصد حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأرض الزراعية.

- الالتزام بالتعريفة المرورية بخطوط السير المختلفة.

- توفير كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية بها بالمستشفيات، وإستعدادات الطوارئ وتواجد الأطباء وطاقم التمريض مع العمل بالتبادل أثناء إجازة العيد.

جهود مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

- تكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وأعمال النظافة الدورية لكافة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء لاستقبال الزوار.

- التنسيق بين إدارات المراسي والنقل النهري والمسطحات المائية والري.

- عدم عدم السماح للمواطنين بالسباحة في المناطق التي تمثل خطورة داخل نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.