استجابة لـ«مساء dmc».. علاج فهيمة وفتحية «أحلى أختين في الدنيا»

قدمت الإعلامية إيمان الحصري الشكر لرئاسة مجلس الوزراء وللجنة الاستغاثات الطبية بسبب استجابتهما لحالتين إنسانيتين عرضتا ضمن فقرات برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc».

قصة أحلى أختين في الدنيا كلها

وكتبت الحصري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة «امبارح عرضنا في مساء DMC قصة أحلى أختين في الدنيا كلها .. فهيمة 76 سنة وفتحية 71 سنة من قصار القامة عندهم مشاكل طبية وصحية محتاجين لرعاية خاصة وعلاج».

وأضافت: «بعد أقل من 5 دقايق من عرض التقرير وصلت استجابة عاجلة من مجلس الوزراء لتقديم العلاج والرعاية الكاملة للأختين ..، وفعلا النهارده الساعة 8 صباحا وصلت لهم سيارة خاصة من المجلس خدتهم من بيتهم ومع العربية دكتور وممرض ودخلوا مستشفى عين شمس التخصصي واتعملهم جميع الفحوصات وبيتحضروا عشان العمليات».

وقدمت الحصري الشكر لرئاسة مجلس الوزراء المصري وللكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.