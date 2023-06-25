البابا تواضروس يهنئ رئيسي «النواب والشيوخ» بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني ببرقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تهنئة البابا تواضروس للمستشار حنفي جبالي بعيد الأضحى

وجاء هذا نصها «السيد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم».

واختتم البابا تواضروس رسالته «دمتم في حفظ الله ورعايته».

البابا تواضروس يهنئ رئيس «الشيوخ»

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص برقية التهنئة «السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة».

الحالة الصحية للبابا تواضروس

وكان البابا تواضروس الثاني قد تعرض لوعكة صحية طارئة عقب صلاة قداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

ومن المقرر تأجيل أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.