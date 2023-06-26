عبد المنعم سعيد: استعانة الجيش الروسي بـ«فاجنر» خلل هيكلي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من الأشياء التي كانت تنذر بتمرد فاجنر، ولكن الكثير لم يأخذ هذا الأمر في الاعتبار، مشيرًا إلى أن روسيا أعدت فاجنر للقيام بأشياء في أفريقيا وسوريا، حتى لا تتحمل موسكو مسؤولية ما تقوم به.

روسيا استعانت بفاجنر للاستيلاء على باخموت

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن روسيا استعانت ببعض الميليشيات في الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا بمثابة خلل هيكلي، لأن الأصل في الدولة هو احتكار السلاح.

ولفت إلى أن روسيا استعانت بفاجنر لاستيلاء على باخموت، وأثناء معركته قام قائد فاغنر بمهاجمة قيادة الجيش الروسي، بسبب عدم توفير الذخيرة والتموين الكافية، والبعض توقع أن هذا الهجوم حملة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الاستيلاء على مدينة باخموت أدى لسقوط 20 ألف روسي وفقًا لتصريحات قائد فاجنر، وهذه التصريحات أدت لتصديق راوية الغرب بأن ضحايا الأزمة الأوكرانية وصلوا لـ400 ألف روسي.

وأشار إلى أن هناك اختراقا كبيرا للنخبة الروسية العسكرية، بدليل أن القيادة الروسية عندما كانت تتحدث على أنها لن تغزو أوكرانيا في البداية، كذبت المخابرات الأمريكية الرواية الروسية، وكشفت مخططات موسكو للحرب، وهذا دليل على وجود اختراق كبير للنخبة الروسية.