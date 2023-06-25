يوسف القعيد لـ«الشاهد»: رفضت جميع دعوات مرسي للقائه مع المثقفين

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه تمت دعوته أكثر من مرة للقاء الرئيس الإخواني محمد مرسي، لكنه رفض.

رفض لقاء «مرسي»

وأضاف «القعيد» خلال حواره مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «تمت دعوتي أكثر من مرة لكنني رفضت رفضًا قاطعًا لقاء محمد مرسي، وتواصل معي عدة أشخاص لكن موقفي كان واضحًا».

وتابع: «لو رئيس أنا متوافق معه ويحقق مصالح لمصر لن أتردد في مقابلته، وأسعى إلى ذلك، إنما أنا رفضت لقاء مرسي، لأني شعرت أنهم مغتصبون الوطن والحضارة ويقولون كلامًا ويفعلون عكسه».

واستكمل: «حرام هذه الجماعة تكون في الاتحادية وتحكم دولة بحجم مصر».

عام كاشف لمواقف كثيرة

كما أشار القعيد، إلى أن عام حكم الإخوان كان عامًا كاشفًا لمواقف الكثير من المثقفين الذي كانوا في مصر أو تركوها وذهبوا إلى أوروبا.