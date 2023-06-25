يوسف القعيد: الإخوان مغتصبون للوطن ولم أتخيل استمرارهم في الحكم

قال الروائي يوسف القعيد، إنه لم يتخيل أن جماعة الإخوان ورئيسهم الذي يحكم من الاتحادية، سيستمرون في حكم مصر، لأنه بلد تاريخ وحضارة، ويرفض أمثال هؤلاء.

رفض التعاون مع الإخوان

وأضاف خلال استضافته لبرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه رفض التعاون مع الإخوان، لأنه يرى أنهم مغتصبون للوطن، ولا يمكن أن يكونوا في الاتحادية، ولو رأيت رئيسا يحقق مصلحة الوطن سأسعى إليه.

فترة كاشفة للعديد من الشخصيات

وذكر أن فترة حكم الجماعة كانت كاشفة للعديد من الشخصيات، ومواقف كثير من المثقفين الذين تركوا مصر وذهبوا إلى أوروبا، لأن الموقف من هذه الجماعة هو الجوهر، أي شيء يأتي بعد ذلك.