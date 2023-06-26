طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا.. اليوم

يؤدي طلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، الأثنين 26 يونيو، امتحان مادة الديناميكا ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023، إذ يبلغ عدد طلاب القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية الأزهرية، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها في جميع الامتحانات، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

الاطمئنان على جاهزية اللجان

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية، على الاطمئنان على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب خلال الامتحان.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وكان طلاب القسم الأدبي أدوا أمس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط ارتياح بين الطلاب، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.