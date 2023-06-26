تتيح البوابة الوطنية للمملكة العربية السعودية للخدمات والمعلومات الحكومية المنصة الوطنية الموحدة، طريقة التسجيل في حساب المواطن بالسعودية، وهي طريقة تسمح بحصول على مساعدات للأسر السعودية التي تعاني من بعض الصعوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

وفيما يلي، يستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الاخبارية التي يقدمها للقراء في كل أنحاء الشرق الأوسط، طريقة التسجيل في حساب المواطن بالسعودية عبر المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

التسجيل في برنامج حساب المواطن

ووفق البوابة، فإن حساب المواطن هو برنامج أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحوّل مباشرة إلى المستفيدين المستحقين.

طريقة التسجيل في حساب المواطن بالسعودية

وحتى تتمكن من التسجيل في حساب المواطن بالسعودية عبر المنصة الوطنية الموحدة

تسجيل الدخول على حساب البوابة الإلكترونية للمنصة الوطنية الموحدة، والتي يمكن الدخول من هنــا.

قم باستيفاء البيانات المطلوبة الخاصة بالمستخدم بالإضافة إلى بيانات الأسرة.

يتم رفع المستندات الرسمية اللازمة.

بعد اتمام التسجيل وسوف يتم برقم المعاملة، والتي يمكن فيما بعد الاستعلام عن نتيجة الطلب.