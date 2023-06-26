سفير مصر في الهند: زيارة «مودي» للقاهرة تاريخية بكل المقاييس

قال السفير وائل حامد، سفير مصر في الهند، إن العلاقات المصرية الهندية متميزة وقوية في فترة الخمسينات والستينات، ولكن شهدت العلاقات في فترات بعدها شيئاً من التراجع نتيجة اهتمام كل جانب بظروفه الإقليمية والداخلية.

2014 عام مميز بين مصر والهند

وأضاف «حامد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، أنه 2014 كان عام مميزة للغاية، حيث تولى حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر كما أنه في العام ذاته تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولية في الهند، والقيادتان وصلتا في بلديهما بمشروعات طموحة للغاية فيما يتعلق بالتطور الاقتصادي والتحديث والنمو والعودة بمصر والهند للعب دور كبير في مجال خارج الدول النامية.

وأوضح أنه في عام 2015 زار الرئيس السيسي للهند بعد فترة طويلة لم تكن بها زيارات متبادلة، كما زارها مجددا في 2016 في زيارة ثنائية، إضافة لزيارة في مطلع هذا العام، لافتا إلى أن عام 2023 مميز للغاية، إذ استهل الرئيس السيسي العام بزيارة إلى الهند في عيد الجمهورية وهي زيارة تاريخية بكل المقاييس.

إعادة انطلاق بين البلدين

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الهندي بادل اهتمام مصر بالهند ليحل ضيفا، وتشهد العلاقات الثنائية إعادة انطلاقها لآفاق أرحب وليس أكثر تعبيرا عن هذا الموضوع من الاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين وهي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.