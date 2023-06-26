كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في كفر الشيخ، سوف تبدأ مع تمام الساعة السادسة من يوم الثلاثاء المقبل حتى آخر «ذبيحة»، من كل يوم، مشيراً إلى أن المجازر سوف تعمل طيلة عطلة عيد الأضحى الكبير بالمجان دون أي رسوم تذكر على المضحين من جميع مراكز وقرى المحافظة.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في كفر الشيخ، منتظمة من كل يوم خلال إجازة العيد الأضحى، علاوة على توفير كافة المطهرات والمنظفات الخاصة بالتخلص من المخلفات للماشية، وتعقيم وتطهير المجازر علي مدار الساعة، بما يضمن عمليات «ذبيح»، طبقا للضوابط البيطرية بجودة عالية وسلامة صحية ومهنية.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في كفر الشيخ

وأشار إلى أن أماكن ومواعيد عمل المجازر «لذبح»، الأضاحي مجانا في كفر الشيخ، سوف تكون متوفرة داخل عدد 16 مجزرا بالمجان، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية البيطرية متوفرة داخل تلك المجازر من الساعات الأولى منذ فجر كل يوم، والعمال، وجميع الموظفين داخل المجازر بهدف تقديم أفضل خدمة للمضحين في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ.