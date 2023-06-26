مسن اشتاق للكعبة فقرر أداء الحج عن عمر «111 عاما»: سأدعو لكل المسلمين

«لبيك اللهم لبيك» دعاء يردده حجاج بيت الله الحرام وجميع المسلمين بمختلف الأعمار والجنسيات، اقتداء بالرسول الكريم، وامتثالًا لأمر الله وتلبية لأداء مناسك الحج، فتظهر مشاهد الشوق إلى الأراضي المقدسة من كل فج عميق.. هذا ما فعله شيخ إيراني.

يبلغ المسن الإيراني من العمر 111، وقصد الأراضي المقدسة لأدء فريضة الحج، رغم كبر سنه والتحديات التي واجهها، قال أكبر حاج إيراني لهذا العام، ويدعى مصطفى محمود زاده، إنه سيدعو بالخير والسلام لكل المسلمين ويتمنى لهم الصحة والأمان وأن يبعدهم الله عن كل مكروه، ردا على سؤال: ما هي أول صلاتك بمجرد وصولك إلى بيت الله؟.

المعمر الإيراني: ليس لدي أي مرض

وأضاف زاده، في مقابلة مصروة مع وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، إنه ليس لديه أي مرض وأنه بصحة جيدة، مضيفا إن جسده جاهز للسير مثل الشاب.

وأوضح أكبر حاج إيراني، أنه يصعد وينزل في المنحدر 10 مرات في اليوم ولا يعاني من عجز، مشيرا إلى عمله في الزراعة منذ سنوات.

توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

وكانت السلطات السعودية والإيرانية، وقعتا في 10 يناير الماضي، مذكرة تفاهم بشأن الحج خلال اجتماع عقد بين رئيس منظمة الحج الإيرانية، صادق حسيني، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ومساء أمس الأحد، بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة الرسول محمد «ص»، ويقضي ضيوف الرحمن في هذا المشعر يوم التروية وليالي 9 و11و12 من شهر ذي الحجة لمن يتعجل وليلة 13 لمن يتأخر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.