باكستانيون يحجون إلى بيت الله الحرام سيرا على الأقدام.. «لبيك اللهم لبيك»

«لبيك اللهم لبيك»، دعاء ضيوف الرحمن القاصدين لأداء شعائر الركن الخامس من أركان الإسلام الخمس، وفي تلك الأيام المباركة، تواصل توافد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج، عبر وسائل المختلفة من طائرات وسفن وغيرها من الوسائل.

ويبذل المسلمون، كل الجهود من أجل القيام بأداء ركن الإسلام الأعظم، وهذا ما فعله باكستاني يدعى عثمان أرشد، الذي قطع مسافة 5 آلاف و400 كيلومتر سيرًا على الأقدام للوصول إلى مكة المكرمة لأداء الشعائر.

عثمان أرشد: الأمر يستحق التضحية في النهاية

وفي رحلة استغرقت 6 أشهر، والسير لمسافة 5 آلاف و400 كيلومتر سيرا على الأقدام من منطقة البنجاب، وما واجه من تحديات وصل الباكستاني عثمان أرشد إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج.

وقال الباكستاني عثمان أرشد، إن الأمر يستحق التضحية في النهاية، وفقا لما ذكره شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي 17 مارس الماضي، وصل الباكستاني محمد عمران «27 عاما»، إلى مكة المكرمة، سيرا على الأقدام، بعد قطعه أكثر من 7 آلاف كيلومترات في 8 أشهر لأداء العمرة والحج.

ومر عمران، بإيران، ثم توقف في الخليج العربي ثم صعدت إلى باخرة أوصلته إلى الكويت، وأشار الحاج الباكستاني، لصحيفة «سبق» السعودية، إلى أنه حجز في طائرة إلى الرياض.

40 يوما للوصول إلى مكة المكرمة

ومن الرياض، عاود الباكستاني محمد عمران، السير على الأقدام، مستغرقا 40 يومًا للوصول إلى مكة المكرمة، فيما قال إنه يريد أن ينال الأجر والمثوبة من الله عز وجل. وكان الباكستاني انطلق من بلاده في 1 يوليو من العام الماضي 2022.

وفي وقت سابق، قطع باكستاني يدعى كارازادا كسرت، سيرا على الأقدام من مدينة «كراتشي» الباكستانية، للوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، 117 يوماً، قطع فيها 3 آلاف و687 كيلومترا، مارا بـ3 دول بينها: «إيران-العراق-الأردن»،وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.