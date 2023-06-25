تفاصيل التدريب الصيفي من البنك الأهلي الكويتي لطلبة الجامعات

تمنح البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، فرصا تدريبية للطلبة من أصحاب الفرق الدراسية النهائية كالفرق الثالثة والرابعة للحصول على الخبرة الكافية، وهو ما كشف عنه البنك الأهلي الكويتي عن فتح التدريب الصيفي لطلبة الجامعات داخل قطاعات البنك المختلفة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي في البنك الأهلي المصري، على هذا النحو:

برنامج التدريب الصيفي للبنك الأهلي الكويتي

- يستهدف البرنامج التدريبي للبنك الأهلي الكويتي طلاب الجامعات في السنة الثانية / الثالثة الذين لديهم رغبة عالية في تعلم وفهم الصناعة المصرفية.

- يهدف برنامج التدريب في البنك الأهلي الكويتي إلى إثرائك بالمعرفة المصرفية التي تحتاجها من أجل ممارسة مهنة في القطاع المصرفي .

- يتطلب التدريب في البنك الأهلي الكويتي الحد الأدنى للتقدير جيد.

- يتطلب التدريب في البنك الأهلي الكويتي إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة أمر لا بد منه.

- يتطلب التدريب البنك الأهلي الكويتي مهارات التواصل الجيد والحرص على التعلم والتطوير الطلاب الذين لم يسبق لهم التدريب في البنك الأهلي الكويتي.

- يتطلب التدريب البنك الأهلي الكويتي التخصصات: إدارة الأعمال محاسبة الماليه اقتصاد تكنولوجيا المعلومات إدارة نظم المعلومات، المعلوماتية التجارية، نظام معلومات الأعمال ، إلخ.

- يرجى إرسال السيرة الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي «internalcareers@Abkegypt.com» مع تحديد ما يلي في مجال الموضوع: (التدريب الصيفي 2023 / اسم الجامعة)