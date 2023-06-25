للحجاج المصريين.. تعرف على أسعار الأضاحي في مكة المكرمة

مع اقتراب أيام التشريق والتي تبدأ في أول أيام عيد الأضحي المبارك، يبحث حجاج بيت الله الحرام عن أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية، حتى يمكنهم الاختيار الأمثل لميزانيتهم، ووفق صيفة «عكاظ»، فقط تراواحت أسعار رأس «النجدي» ما بين 1300 إلى 1800 ريال للحجم المتوسط، في حين بلغ الحجم الكبير 2300 ريال، وقد يرتفع السعر بسبب الشكل والحجم والنظافة، أما «التيس» البلدي فيتراوح سعره من 900 إلى 1500 ريال حسب الحجم، و«الحري» يبلغ سعره ما بين 1200 إلى 1900 ريال سعودي.

أسعار الأضاحي في مكة المكرمة

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أسعار الأضاحي في مكة المكرمة مع اقتراب عيد الأضحى، وفق تقرير صحيفة «عكاظ» السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الأضاحي من العجل في السعودية 1444

ويتم تحديد سعر العجل حسب وزنه، لكن على العموم يبدأ سعر الأضاحي من العجول البلدي من 3800 إلى 4200 ريال سعودي.

بينما سعر الأضاحي من العجول الألمانية الصغيرة، فهي تبدأ من 4000 إلى 5500 ريال سعودي.

أسعار الأضاحي الإبل 2023

أما بالنسبة للأضاحي من الإبل، فيتراوح سعره ما بين 4400 إلى 6000 ريال سعودي.

أسعار الأضاحي من الخراف 1444

وتباينت أسعار الأضاحي من الخراف 2023 حسب نوعها كالآتي

سعر أضحية النجدي ما بين 1300 إلى 1800 ريال

سعر أضحية تيس بلدي يتراوح سعره من 900 إلى 1500 ريال حسب الحجم

سعر أضحية الحري ما بين 1200 إلى 1900 ريال سعودي.

سعر أضحية الخروف ونعيمي 1490 ريال سعودي.

سعر أضحية الضأن الروماني، فهو 1080 ريال سعودي.

سعر أضحية لامب سواكني، فهو 1150 ريال سعودي.

سعر أضحية الضأن الأسترالي سعره هو: 1200 ريال سعودي.

سعر أضحية الحمل الكبير ما بين 1700 إلى 2000 ريال.

سعر أضحية الخروف البربري فإن سعره يبدأ من 855 ريال سعودي.

سعر أضحية الخروف المتوسط الحجم، فإنه يبدأ من 1400 إلى 1600 ريال سعودي.

سعر أضحية الحمل الصغير سعره عادةً يبدأ من 1200 ريال.