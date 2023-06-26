فيلم «بيت الروبي» يتصدر شباك الإيرادات محققا 2 مليون و782 ألف جنيه

احتل فيلم «بيت الروبي»، المرتبة الأولى في الإيرادات بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ويعد أول الأفلام التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم محمود عبد العزيز

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم بيت الروبي حقق 2 مليون و782 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول في الإيرادات بين الأفلام الأخرى المنافسة، ويحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، في إطار كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه معه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب من خلال عدة أحداث يواجهانها في العاصمة المصرية.