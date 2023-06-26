آخر موعد للتقديم لوظائف هيئة تخطيط مشروعات النقل.. تعليمات مهمة

حددت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، موضحة أن التقديم بدأ اعتباراً من يوم 25 يونيو الجاري، وتشمل هذه الوظائف باحث تمويل وتكاليف، وباحث تخطيط اقتصادي، وباحث تخطيط وباحث مشروعات تخصص اتصالات، وباحث تخطيط وباحث مشروعات تخصص كهرباء.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وأضافت بوابة الوظائف الحكومية، أنَّ آخر موعد للتقديم لوظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، هو يوم 24 يوليو المقبل، موضحة أنَّ الوظائف تشمل باحث تخطيط وباحث مشروعات تخصص حاسبات، وباحث تخطيط وباحث مشروعات تخصص معماري، وباحث تخطيط وباحث مشروعات تخصص ميكانيكا، وباحث تخطيط وباحث مشروعات تخصص مدني.

وشددت بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على المتقدمين ضرورة عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع، ويجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة «jpg» ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، مؤكّدة أنَّه في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتمّ رفض الطلب.

تعليمات مهمة للمتقدمين

وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتمّ رفض الطلب.

وأوضحت أنه في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب، وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولا سيما التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص وإلا سيتم رفض الطلب، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

وشددت على المتقدم بالالتزام بإيداع مبلغ 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.