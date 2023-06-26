مواعيد قطارات «القاهرة - أسوان» في عيد الأضحى.. «احجز اللي يناسبك»

إقبال كبير تشهده القطارات المتوجهة إلى محافظات الوجه القبلي (القاهرة - أسوان) من جانب الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى مع أقاربهم في صعيد مصر، وفي إطار الخطط الموضوعة من جانب هيئة سكك حديد مصر، لتوفير عدد كبير من القطارات الإضافية، لتيسير حركة السفر ذهاب وعودة على جميع الراغبين، نستعرض من خلال التقرير التالي، مواعيد تحركات قطارات الوجه القبلي (القاهرة - أسوان) منذ اليوم وحتى نهاية أسبوع العيد الموافق 7 يوليو 2023.

مواعيد قطارت محافظات الوجه القبلي (القاهرة -اسوان) خلال العيد

تختلف أنواع القطارات (القاهرة- أسوان) خلال إجازة العيد، وذلك ما بين VIP، والمكيفة، والروسي، وتهوية ديناميكية وغيرها التي توفرها هيئة سكك حديد مصر.

قطارات VIP (القاهرة أسوان) والعكس مستمر حتى 7 يوليو

- قطار 1940 من القاهرة ساعة القيام 9:50 مساءً، ويصل أسوان 10:30 صباحا.

- قطار 1941 من أسوان الساعة 10:30 مساءً، ويصل القاهرة 11:15 صباحا.

- قطار 1946 من القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحا.

- قطار1947 من أسوان الساعة 12:50 صباحا، ويصل القاهرة 3:00 مساءً.

قطارات الدرجة الثالثة مكيفة (القاهرة- أسوان) والعكس مستمر حتى 7 يوليو

- قطار 1942 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً، يصل أسوان الساعة 11:50 صباحا.

- قطار 1943، يقوم من أسوان الساعة 3:00 مساء، ويصل القاهرة 3:40 صباحا.

قطارات تهوية ديناميكية (القاهرة - أسوان) والعكس مستمر حتى 8 يوليو

- قطار 2202 من القاهرة الساعة 12:45 صباحا، ويصل أسوان 1:45 مساءً.

- قطار 2203 من أسوان الساعة 7:35 مساءً، ويصل القاهرة 7:55 صباحا.

- قطار 2204 من القاهرة الساعة 10:20صباحاً ويصل أسوان 11:05 مساءً.

- قطار 2205 من اسوان الساعة 10:15صباحاً ويصل القاهرة 10:40 مساءً.

قطارات الاتحاد النوعي (القاهرة- أسوان) والعكس تعمل اليوم فقط

- قطار 2242 يتحرك من القاهرة، الساعة 6:10 مساءً ويصل أسوان 7:25 صباحا.

- قطار 2246 تحيا مصر، يتحرك من القاهرة الساعة 6:30 مساءً، ويصل أسوان7.40صباحا.

- قطار 2248 تحيا مصر، يتحرك من القاهرة الساعة 3:00 مساءً، ويصل أسوان 4:25 صباحا.